Отец убитой студентки объяснил, почему не был против отношений с Соколовым

Он прокомментировал влюбленность 24-летний Анастасии в экс-преподавателя.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает RT. Ещененко рассказал, почему не был против отношений между дочерью и Олегом Соколовым, который тогда являлся преподавателем в СПбГУ. Мужчина подчеркнул, что Анастасия никогда не отзывалась о возлюбленном плохо. Он понимал, что ей хорошо с Соколовым, поэтому он не хотел мешать ее счастью.

«Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его»,

— сказал Олег Ещенко.

Также он подчеркнул, что девушка начала реже звонить домой, но это единственное, что изменилось в ее обычном поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастыркину поступила жалоба от студента на Соколова. Студент заявил, что в 2018 году с ним жестоко обошелся преподаватель – он вытолкал его силой с лекции. Гражданин отметил, что уже обращался по этому поводу к сотрудникам правоохранительных органов, но мер принято не было.