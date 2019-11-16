Военный беспилотник рухнул возле жилого дома под Рязанью

В Рязанской области рядом с многоквартирным домом произошло крушение экспериментального образца беспилотного авиационного комплекса «Орион».

Как сообщает ТАСС, все произошло 16 ноября в поселке Листвянка под Рязанью. Беспилотник «Орион» рухнул во время испытаний примерно в 70 метрах от многоквартирного дома. По предварительной версии, причиной инцидента стал отказ техники. Все обстоятельства выясняются.

По словам очевидцев, рассказавших о произошедшем в группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте», крушение произошло примерно в час дня, при падении беспилотник напополам разрубил сосну. Никто не пострадал.

Также местные жители напомнили, что это инцидент уже не первый подобный случай. Ранее в соседней деревне Сальково также произошло крушение беспилотника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вертолет Минобороны потерпел крушение под Саратовом.