Военный беспилотник рухнул возле жилого дома под Рязанью

Военный беспилотник рухнул возле жилого дома под Рязанью
Рухнувший беспилотник. Фото: vk.com/rzn_city

В Рязанской области рядом с многоквартирным домом произошло крушение экспериментального образца беспилотного авиационного комплекса «Орион».

Как сообщает ТАСС, все произошло 16 ноября в поселке Листвянка под Рязанью. Беспилотник «Орион» рухнул во время испытаний примерно в 70 метрах от многоквартирного дома. По предварительной версии, причиной инцидента стал отказ техники. Все обстоятельства выясняются.

По словам очевидцев, рассказавших о произошедшем в группе «Рязань» в соцсети «ВКонтакте», крушение произошло примерно в час дня, при падении беспилотник напополам разрубил сосну. Никто не пострадал.

Фото: vk.com/rzn_city

Также местные жители напомнили, что это инцидент уже не первый подобный случай. Ранее в соседней деревне Сальково также произошло крушение беспилотника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вертолет Минобороны потерпел крушение под Саратовом.

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Военный беспилотник рухнул возле жилого дома под Рязанью
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