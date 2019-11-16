Новый клип Little Big набрал 5,5 млн просмотров за сутки

Новый клип Little Big набрал 5,5 млн просмотров за сутки
Кадр из клипа GO BANANAS - Little Big

Петербургская рэйв-группа Little Big опубликовала новый клип на песню Go Bananas. Всего за день ролик на YouTube посмотрели более пяти миллионов человек.

Новый клип Little Big уже сравнивают с их прошлогодним творением — клипом на песню Skibidi, который стал вирусным и разлетелся по всей Сети, набрав 310 миллионов просмотром. Схожесть приметили в запоминающемся мотиве, танцевальных движениях и странных персонажах.

Видеоролик оценили почти 550 тысяч пользователей, при этом дизлайков насчитывается всего 28 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню Knebel, снятый в Петербурге на киностудии «Ленфильм». В Петербурге солист Rammstein снял сразу три клипа.

go bananas little big YouTube клип
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Новый клип Little Big набрал 5,5 млн просмотров за сутки
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