В сети опубликовали снятый в Петербурге клип Линдеманна

Кадр из клипа на песню Knebel. Скриншот: YouTube/Lindemann Official

Кадр из клипа на песню Knebel. Скриншот: YouTube/Lindemann Official

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню Knebel. Съемки проходили в Петербурге на киностудии «Ленфильм».

Линдеманн предстает перед зрителями в голубом костюме и с цепью на шеи. Локации меняются от заброшенной постройки посреди водоема до пруда в лесу. Часть кадров сняты под водой.

Герой Линдеманна ведет девушку на цепи, оказывается под водой, кричит, рвет зубами угря и играет на гитаре.

В Петербурге фронтмен и солист Rammstein снял сразу три клипа. В съемках одного из них, по слухам, приняла участие украинская певица Светлана Лобода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich weiß es nicht. Клип смонтирован с использованием нейроситей. Песня войдет в новый альбом Линдеманна, релиз которого запланирован на 22 ноября.