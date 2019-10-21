Новый клип солиста Rammstein сняли с помощью нейросетей

Новый клип солиста Rammstein сняли с помощью нейросетей
Кадр из клипа Тилля Линдеманна Ich weiß es nicht.

Солист и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich weiß es nicht. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Клип смонтирован с применением генеративно-состязательной сети (GAN). Алгоритм, анализируя тысячи изображений, создает образы и генерирует фотографии.

Режиссером клипа выступил Лукас Рудиг. Композиция Ich weiß es nicht исполняется на немецком языке. Песня войдет в новый альбом Тилля Линдеманна, релиз которого запланирован на 22 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тилль Линдеманн снимает в Петербурге сразу три новых клипа. Участие в одном из них, по слухам, примет певица Светлана Лобода. Артистке приписывают роман и общую дочь с солистом Rammstein.

В Петербург Линдеманн приехал для того, чтобы посетить прощальный концерт группы «Ленинград» 12 октября. Судя по публикациям в instagram, музыкант все еще в городе. На выходных он запостил фото на фоне Исаакиевского собора.

Rammstein клип Нейросети тилль линдеманн
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Ленобласти получил 11 лет колонии особого режима за зверское убийство
Петербуржцы переходят на бесконтактную оплату проезда
Япония закупит петербургских роботов на полмиллиона евро
Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищение ...
Стало известно о возможном повышении цен на гречку в Петербурге
Под Москвой нашли тела убитых депутата ЗакСа и ее родственников
Новый клип солиста Rammstein сняли с помощью нейросетей
Задержанный сломал батарею в отделении полиции и погиб