Новый клип солиста Rammstein сняли с помощью нейросетей

Солист и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich weiß es nicht. Ролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Клип смонтирован с применением генеративно-состязательной сети (GAN). Алгоритм, анализируя тысячи изображений, создает образы и генерирует фотографии.

Режиссером клипа выступил Лукас Рудиг. Композиция Ich weiß es nicht исполняется на немецком языке. Песня войдет в новый альбом Тилля Линдеманна, релиз которого запланирован на 22 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тилль Линдеманн снимает в Петербурге сразу три новых клипа. Участие в одном из них, по слухам, примет певица Светлана Лобода. Артистке приписывают роман и общую дочь с солистом Rammstein.

В Петербург Линдеманн приехал для того, чтобы посетить прощальный концерт группы «Ленинград» 12 октября. Судя по публикациям в instagram, музыкант все еще в городе. На выходных он запостил фото на фоне Исаакиевского собора.