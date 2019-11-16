Новинка от Motorola: складной RAZR с гибким экраном

Компания Motorola оснастила новую версию складного мобильного телефона RAZR двумя экранами, один из которых сгибается. Модель появится на прилавках уже в январе. Приобрести ее можно будет примерно за 96 тысяч рублей.

Как сообщают «Известия», новая раскладушка имеет возможности современного смартфона, например, его можно разблокировать при помощи отпечатка пальца. Телефон выпустили на ОС Android 9 Pie, а подзарядить его можно через порт USB-C.

Основной, складывающийся экран телефона имеет размер 6,2 дюйма, а второй экран, расположенный на внешней стороне, сделали величиной в 2,7 дюйма. С помощью второго экрана можно переключать музыку и просматривать уведомления.

Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 710 с оперативной памятью 6 Гб и жестким диском на 128 Гб.

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