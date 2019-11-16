Новинка от Motorola: складной RAZR с гибким экраном

Новинка от Motorola: складной RAZR с гибким экраном
RAZR. Фото: motorola.com

Компания Motorola оснастила новую версию складного мобильного телефона RAZR двумя экранами, один из которых сгибается. Модель появится на прилавках уже в январе. Приобрести ее можно будет примерно за 96 тысяч рублей.

Как сообщают «Известия», новая раскладушка имеет возможности современного смартфона, например, его можно разблокировать при помощи отпечатка пальца. Телефон выпустили на ОС Android 9 Pie, а подзарядить его можно через порт USB-C.

Основной, складывающийся экран телефона имеет размер 6,2 дюйма, а второй экран, расположенный на внешней стороне, сделали величиной в 2,7 дюйма. С помощью второго экрана можно переключать музыку и просматривать уведомления.

Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 710 с оперативной памятью 6 Гб и жестким диском на 128 Гб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дешевый планшет Lenovo вышел на российский рынок.

motorola раскладушка телефон техника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дмитрий Шепелев впервые показал поклонникам свою возлюбленную
Иномарка снесла разделительный забор на проспекте Ветеранов
Дочь Ларисы Гузеевой перенесет операцию по удалению опухолей
Новинка от Motorola: складной RAZR с гибким экраном
Ученые рассказали о продлевающем жизнь напитке
Родные Анастасии Заворотнюк отказались от помощи Пригожина
Американские ученые заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Житель Британии выиграл миллион, пытаясь развлечь больную жену