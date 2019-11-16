Пристрастие к покупками могут признать психическим расстройством

Ученые из Германии предложили определить шопоголизм в список полноценных психических расстройств, поскольку у всех шопоголиков выявлен повышенный уровень тревог и депрессии.

Как сообщает журнал Comprehensive Psychiatry, ученые также рассказали о термине «компульсивный шопинг», который подразумевает желание человека покупать что-либо, при этом это желание не поддается контролю. Эксперты считают, что возможность совершать покупки в режиме онлайн усугубила ситуацию, поскольку теперь шопоголикам не требуется тратить силы на ходьбу по магазинам.

В исследовании приняли участие 122 пациента, из которых у 33,6% был выявлен шопоголизм. У зависимых от покупок, в свою очередь, есть проблемы с тревожностью и депрессией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выявили, что здоровье музыкантов в тревожном состоянии.