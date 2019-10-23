Ученые выявили, что здоровье музыкантов в тревожном состоянии

Представители творческих профессий справляются с многочисленными трудностями за пределами своей деятельности, связанными с психологическими и физическими проблемами.
В этот раз ученые уделили внимание музыкантам. По результатам исследования, опубликованным в журнале Le Figaro, среди 503 участвовавших в эксперименте работников музыкальной индустрии во Франции, более 63% подвержены заболеваниям, связанным с профессией. Нередко это потеря слуха.
Кроме того, более трети участников имеют проблемы с алкоголем или наркотическими веществами. Не в последнюю очередь потому, что этот стереотип навязан не только обществу, но и самим исполнителям. Также, музыканты испытывают постоянный стресс, зачастую связанный с трудностями поиска работы и, как следствие, финансовыми проблемами.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пережитый нами стресс гены помнят дольше, чем кажется.