Ученые выявили, что здоровье музыкантов в тревожном состоянии

Музыканты страдают от депрессивных состояний в 2,5 раза чаще, чем население страны в целом. Фото: https://unsplash.com

Музыканты страдают от депрессивных состояний в 2,5 раза чаще, чем население страны в целом. Фото: https://unsplash.com

Представители творческих профессий справляются с многочисленными трудностями за пределами своей деятельности, связанными с психологическими и физическими проблемами.

В этот раз ученые уделили внимание музыкантам. По результатам исследования, опубликованным в журнале Le Figaro, среди 503 участвовавших в эксперименте работников музыкальной индустрии во Франции, более 63% подвержены заболеваниям, связанным с профессией. Нередко это потеря слуха.

Кроме того, более трети участников имеют проблемы с алкоголем или наркотическими веществами. Не в последнюю очередь потому, что этот стереотип навязан не только обществу, но и самим исполнителям. Также, музыканты испытывают постоянный стресс, зачастую связанный с трудностями поиска работы и, как следствие, финансовыми проблемами.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пережитый нами стресс гены помнят дольше, чем кажется.