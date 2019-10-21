Ученые: гены не забывают об обидах

Ученые: гены не забывают об обидах
Даже если человек забыл о стрессовой ситуации, гены могут по-прежнему реагировать на неё. Фото: https://pixabay.com

Пережитый стресс сказывается не только на ментальном здоровье, но и физическом состоянии человека. Страдает и иммунная система, и обмен веществ.

Перенапряжение сказывается на организме: иммунная система запускает воспалительный процесс, который длится даже после того, как эмоционально человек преодолел стрессовую ситуацию. Какова длительность воспалительных процессов, вызванных стрессом, ученые пока не могут ответить.

Однако американские исследователи провели эксперимент с участием макак, который позволил прийти к интересным выводам. Так, выяснилось, что социальный стресс сопутствует хроническому воспалению. Это говорит о том, что гены способны запоминать и, более того, «не отпускать» прошлые обиды.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые обнаружили связь между спецификой мужской походки и импотенцией.

американские ученые генетика наука новости стресс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны подробности убийства в доме «Тарзана»
В Отрадном пенсионерка ударила мужчину ножом и сбежала
Пожар в садоводстве в Ленобласти стал причиной гибели двух людей
Ученые: гены не забывают об обидах
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Дмитрий Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»
Жители Калининского района заметили странное световое шоу
Ольга Бузова приняла предложение руки и сердца