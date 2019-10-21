Ученые: гены не забывают об обидах

Даже если человек забыл о стрессовой ситуации, гены могут по-прежнему реагировать на неё. Фото: https://pixabay.com

Даже если человек забыл о стрессовой ситуации, гены могут по-прежнему реагировать на неё. Фото: https://pixabay.com

Пережитый стресс сказывается не только на ментальном здоровье, но и физическом состоянии человека. Страдает и иммунная система, и обмен веществ.

Перенапряжение сказывается на организме: иммунная система запускает воспалительный процесс, который длится даже после того, как эмоционально человек преодолел стрессовую ситуацию. Какова длительность воспалительных процессов, вызванных стрессом, ученые пока не могут ответить.

Однако американские исследователи провели эксперимент с участием макак, который позволил прийти к интересным выводам. Так, выяснилось, что социальный стресс сопутствует хроническому воспалению. Это говорит о том, что гены способны запоминать и, более того, «не отпускать» прошлые обиды.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые обнаружили связь между спецификой мужской походки и импотенцией.