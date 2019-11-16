Николас Кейдж исполнит роль себя в мета-драме про Николаса Кейджа

Голливудский актер Николас Кейдж может получить роль Николаса Кейджа в новой мета-драме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) про Николаса Кейджа.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, актеру предстоит сыграть роль Николаса Кейджа, который, по сюжету, очень хочет сняться в фильме Тарантино и переживает тяжелые взаимоотношения с дочерью-подростком. При этом Кейджа периодически посещает версия самого себя из 90-х, которая заставляет его сниматься в плохих фильмах.

Персонаж все никак не может рассчитаться с долгами, и он вынужден отправиться на вечеринку в честь дня рождения мексиканского миллиардера, являющегося поклонником Кейджа. Мексиканец надеется показать актеру сценарий, который он написал сам.

В это время ЦРУ рассказывает Кейджу, что миллиардер является главарем наркокартеля, который похитил ребенка кандидата в мексиканские президенты и на самом деле является агентом под прикрытием. Сюжет становится еще более закрученным, когда мексиканец привозит на вечеринку дочь и экс-супругу Кейджа.

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