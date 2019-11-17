Список рождественских подарков маленькой девочки шокировал ее отца

В Лос-Анджелесе маленькая девочка составила список подарков на Рождество, который удивил интернет-пользователей. Фотографию листочка опубликовал ее отец на своей страничке в соцсети «Твиттер».

Мужчина , разместивший снимок, предположил, что его 10-летний ребенок «сошел с ума». Список состоит из множества пунктов, которые оказались неожиданными для родителя. Первую строчку занял iPhone 11, следом идут AirPods, MacBook Air и камера Go Pro.

Места в списке хватило не только для техники. Там также указаны косметика, новая одежда, клетчатые кеды Vans, духи Chanel, сережки с драгоценными камнями, настоящего кролика, а также одежда для него. Девочка еще попросила деньги в размере 4 тыс. долларов.

Интернет пользователи задались вопросом, какие запросы будут у ребенка в следующем году. Пост мужчины набрал уже 122 тыс. лайков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о маленьком мальчике, который вызвал страж порядка. Ребенка не устроили подарки от Санты.