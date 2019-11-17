В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные герои

В новых сериях &#171;Ну, погоди!&#187; появятся дополнительные герои
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Фото: "КиноПоиск" стоп-кадр youtube.com

В продолжении мультипликационного сериала «Ну, погоди!» появятся новые персонажи. Такое заявление сделал председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Она уточнила, что новые герои будут второстепенными. Слащева также добавила, что все действия с ними будут происходить на фоне главных событий Зайца и Волка.

Как сообщает RT, председатель не рассказала, какие именно персонажи появятся в мультсериале. Также загадкой остается информация о том, кто их озвучит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что указанный мультфильм перезапускает «Союзмультфильм». Первую из серий можно будет увидеть следующим летом. Всего в цикле будет более 20 новых серий.

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В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные герои
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