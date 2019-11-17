Французские СМИ рассказали о достижениях России в отказе от доллара

Россия уверенно прокладывает путь к независимости от доллара. А Москва от данной валюты постепенно избавляется, делая выбор в пользу евро и юаней. Об этом сообщили во французском издании Les Echos.

Страна начала процесс дедолларизации экономики в 2014 после введения санкций со стороны Соединенных Штатов. Издание отмечает, что РФ увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), у которых также имеются напряженные отношения с США.

Кроме того, авторы уточнили, что России удалось стабилизировать курс рубля, который упал на 17% в прошлом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о росте долларовых миллиардеров. За первое полугодие настоящего года их число в России увеличилось на 36 человек. А общее число долларовых миллионеров в мире достигло почти 47 миллионов.