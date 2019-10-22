Эксперты сообщили о резком росте числа долларовых миллиардеров

По данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110. Фото: Pixabay

По данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110. Фото: Pixabay

В России выросло число долларовых миллиардеров.

По данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

«Несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров», — говорится в обзоре исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.

Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. Как отмечают эксперты, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране. По данному показателю Россия обходит США (76%) и Китай (60%).

Кроме того, по данным Credit Suisse, среди 10% самых богатых людей мира 100 млн китайцев. В США же к этой категории относятся 99 млн человек. Таким образом Китай впервые обошел США по числу наиболее состоятельных людей.

Несмотря на это, Штаты по-прежнему обгоняют Поднебесную по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн, а в Китае — только 4,4 млн.

Общее число долларовых миллионеров в мире достигло отметки 46,8 млн (за год этот показатель вырос на 1 млн).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Forbes выпустили свой ежегодный список «Forbes 400», он содержит информацию о самых состоятельных гражданах США, 15 из них сделали состояние до 40 лет. Если сложить все капитали лиц, упомянутых в списке Forbes в этом году, получится $2,96 триллиона.