Илья Варламов вступился за «бирюзовое солнце» Петербурга

Блогер-урбанист Илья Варламов не поддержал резкую критику, обрушившуюся на новый логотип Северной столицы, на удивление схожий с предыдущим, разработанным студией Артемия Лебедева.

Варламов заявил, что никакого негативного впечатления обновленный метабренд Петербурга на него не произвел. При этом блогер отметил, что предыдущая версия, за авторством дизайнера Артемия Лебедева, нравилась ему намного больше.

Тем не менее, разработку агентства SPN Communication, презентованную 13 ноября, Варламов назвал «добротной», хотя и по-прежнему недоумевает, зачем Петербургу понадобился новый метабренд, ведь и прежний был хорош, пишет Piter.TV.

Напоминаем, что представленный логотип изображает бирюзовое солнце, в которое вписано название города, а элементы букв символизируют разводные мосты. Новый знак почти копирует предыдущий вариант, воспользоваться которым теперь может любой желающий.