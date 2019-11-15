Студия Артемия Лебедева подарила петербуржцам разработанный ею логотип города

Студия Артемия Лебедева подарила петербуржцам разработанный ею логотип города
Логотип Артемия Лебедева. Дизайнер отметил, что новые разработчики воспользовались его концепцией, позаимствовав бирюзовый цвет, символику разводных мостов и деление названия города на три части. Фото: https://t.me/temablog

Дизайнер Артемий Лебедев, заявил, что передает в безвозмездное пользование горожанам логотип Петербурга, разработанный в его студии.

Это предложение, вероятно, продиктовано презентацией нового метабренда Северной столицы, состоявшейся в среду, 13 ноября. Предложенное новыми разработчиками бирюзовое солнце не нашло отклика среди петербуржцев. Артемий Лебедев напомнил о собственном варианте, права на использование которого теперь абсолютно бесплатно может получить любой желающий.

Дизайнер отметил, что его логотип можно использовать для развития бизнеса: печатать на чехлах для смартфонов, футболках, кружках, использовать как логотип сайта и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что студия Артемия Лебедева разработала новый логотип для группы Сергея Шнурова «Ленинград».

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Студия Артемия Лебедева подарила петербуржцам разработанный ею логотип города
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