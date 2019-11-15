Студия Артемия Лебедева подарила петербуржцам разработанный ею логотип города

Логотип Артемия Лебедева. Дизайнер отметил, что новые разработчики воспользовались его концепцией, позаимствовав бирюзовый цвет, символику разводных мостов и деление названия города на три части. Фото: https://t.me/temablog

Логотип Артемия Лебедева. Дизайнер отметил, что новые разработчики воспользовались его концепцией, позаимствовав бирюзовый цвет, символику разводных мостов и деление названия города на три части. Фото: https://t.me/temablog

Дизайнер Артемий Лебедев, заявил, что передает в безвозмездное пользование горожанам логотип Петербурга, разработанный в его студии.

Это предложение, вероятно, продиктовано презентацией нового метабренда Северной столицы, состоявшейся в среду, 13 ноября. Предложенное новыми разработчиками бирюзовое солнце не нашло отклика среди петербуржцев. Артемий Лебедев напомнил о собственном варианте, права на использование которого теперь абсолютно бесплатно может получить любой желающий.

Дизайнер отметил, что его логотип можно использовать для развития бизнеса: печатать на чехлах для смартфонов, футболках, кружках, использовать как логотип сайта и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что студия Артемия Лебедева разработала новый логотип для группы Сергея Шнурова «Ленинград».