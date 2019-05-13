Новый логотип группы Ленинград разработан в студии Артемия Лебедева

Логотип был опубликован в социальных сетях группы, а на официальном сайте появилась продукция от Ленинграда: футболки, кепки, чехлы для телефона.

Фронтмен рок-группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал в своем аккаунте в Instagram небольшой рисованный клип, который является презентацией нового логотипа музыкального коллектива.

В клипе рассказывается история создания логотипа в привычной для Сергея Шнурова манере. Известно, что логотип был разработан в студии Артемия Лебедева. На сайте студии опубликованы гифки, на которых буква «Л» превращается в ноги, а черточка играет на гитаре.

Логотип выглядит следующим образом: большая стилизованная бука «Л» с черточкой посередине. Вокруг буквы написано: «Группировка Ленинград».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что победа «Зенита» вдохновила Шнурова записать трек.