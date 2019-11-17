На следующей неделе в Петербург придут холода

Грядущая неделя обернется для жителей Северной столицы значительным похолоданием. Температура опустится до 4 градусов ниже нуля.

О морозах, которые придут в Петербург на следующей неделе, рассказал ведущий эксперт метеоцентра «Фобос» Михаил Леус на свой официальной странице в социальной сети Facebook. Ближайшие несколько дней жители города на Неве еще смогут насладиться относительной теплой погодой: от 2 до 7 градусов выше нуля.

Однако уже с пятницы, 22 ноября, столбик термометра опустится до -1. В выходные горожанам придется утеплиться: ожидаемая температура составляет -4 градуса. При этом, добавляет Леус, активных осадков на территории Петербурга ждать не стоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 13 ноября атлантический циклон принес в Санкт-Петербург значительное потепление.