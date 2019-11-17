В Петербурге арестовали наркомана, который угнал каршеринг и сбил полицейского

Суд постановил заключить под стражу подозреваемого до 14 января 2020 года. Фото: Baltphoto

Суд постановил заключить под стражу подозреваемого до 14 января 2020 года. Фото: Baltphoto

В Северной столице арестовали Алексея Громова, который угнал каршеринговый автомобиль, сбил сотрудника дорожно-постовой службы, а затем разбил машину.

Колпинский районный суд постановил заключить под стражу злоумышленника, подозревающегося в хранении и перевозке наркотиков. При себе у мужчины нашли запрещенные вещества весом 2,7 грамма. По версии следствия, Громов хранил их без цели сбыта: преступник не имеет места работы, а также страдает от наркотической зависимости.

В день задержания, 16 ноября, нарушитель угнал каршеринговую БМВ, а на попытки сотрудников ГИБДД остановить его, сбил полицейского. После этого преступник врезался в поребрик и намеревался сбежать, однако его оперативно задержали.

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