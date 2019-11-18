На перекрестке Просвещения в «паровозике» пострадал семимесячный ребенок

На перекрестке Просвещения в «паровозике» пострадал семимесячный ребенок
Фотография с места происшествия. Фото:vk.com/dorinspb

В Петербурге на проспекте Просвещения около 17:40 произошло серьезное ДТП. Mercedes столкнулся с Chevrolet, в следствии чего тот врезался в Mazda, а она в Opel.

В ДТП пострадали два пассажира Chevrolet. В машине находился семимесячный ребенок.

В сообществе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» отмечают, что водитель Mercedes мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с автобусом, в которой пострадали десять человекУчастника тройного ДТП на перекрестке Боткинской и Академика Лебедева госпитализировали

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