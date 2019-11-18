Каршеринг «залез» на поребрик ночью на Пулковском шоссе

В Северной столице произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с автомобилем каршеринга. На этот раз – одиночное.

Сегодня ночью, 18 ноября, на Пулковском шоссе перед съездом на КАД со стороны Пулково арендованная машина буквально подскочила. На опубликованных кадрах видно, как «Яндекс.Драйва» стоит задним колесом на высоком поребрике.

«Ну так пусть слезает», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но сделать это самостоятельно у водителя авто не получится. Судя по фотографиям, у каршеринга повреждено переднее колесо.

Как именно водителю удалось совершить такой маневр, неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Коломяжском проспекте. Водителя легковушки госпитализировали.