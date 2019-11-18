Работники почты России раскрыли главное правило, чтобы отправленное письмо дошло до Деда Мороза

Работники почты "России" отправят письмо Деду Морозу, если на нем будет соответствующая отметка. Фото: pixabay

Работники почты "России" отправят письмо Деду Морозу, если на нем будет соответствующая отметка. Фото: pixabay

Жители России уже принялись писать письма главному волшебнику страны. Но, чтобы послание точно дошло до Деда Мороза, необходимо соблюдать одно правило.

По словам сотрудников почти России, главный залог успеха в написании правильного почтового адреса: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Октябрьский пер., д. 1А, Деду Морозу.

Как сообщила DEITA.RU, дети часто ошибаются при составлении послания, они пишут неверное название области или города, иногда выдумывая их.

Увидев надпись «Деду Морозу», работники почты России смогут направить письмо туда, куда надо, так как знают адрес русского волшебника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в минувшем году Дед Мороз поздравил около миллиона детей.