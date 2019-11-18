На улице Брянцева вспыхнула бытовка, в которой жили киргизы

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. На улице Брянцева вспыхнула бытовка, в которой жили рабочие из Киргизии.

ЧП произошло сегодня утром, 18 ноября, недалеко от 18 дома. Приезжие жили в помещении, которое днем ремонтировалось строителями. Как сообщил Piter.tv, в результате пожара погибших нет.

К настоящему моменту сведения о состоянии пострадавших неизвестны. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. Сейчас медсотрудники оценивают состояние здоровья пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем дачном доме. Постройка вспыхнула в поселке Толоконниково.