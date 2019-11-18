В поселке Толоконниково за ночь сгорела дача

В поселке Толоконниково за ночь сгорела дача
Сведения о возможных пострадавших и причины возгорания неизвестны. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Ленобласти вспыхнул дачный дом. Постройка полыхала на площади 36 квадратных метров.

Пожар случился сегодня, 18 ноября, в поселке Толоконниково. Соответствующий сигнал поступил дежурному части в 2:15. К месту происшествия незамедлительно прибыли восемь огнеборцев на спецтренспорте.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасатели боролись с пламенем чуть более часа. К 3:20 возгорание было полностью потушено

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном пожаре в Выборгском районе. Рано утром пожарные прибыли тушить горящий частный дом.

ГУ МЧС России по Ленобласти дача пожар
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