Пожарные час тушили полыхающий частный дом в Выборгском районе

В Выборгском районе Ленобласти вспыхнул частный дом. Постройка полыхала на территории сельского поселения Селезневое на 42 квадратных метров.

Все произошло сегодня утром, 18 ноября, в поселке Лужайка. Соответствующий сигнал поступил дежурному части в 3:09. К месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Огнеборцам потребовалось на задачу чуть более часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 4:16 пламя было полностью ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием арендованного авто. Речь идет о каршеринге сервиса «Яндекс.Драйва». Одно из колес машины оказалось на поребрике.