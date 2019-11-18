Квартиру старшего бухгалтера в Отрадном обчистили на 380 тысяч рублей

В доме 10 по улице Гагарина произошла квартирная кража. Фото: Google.Maps

В доме 10 по улице Гагарина произошла квартирная кража. Фото: Google.Maps

В Кировском районе Ленинградской области правоохранительные органы расследую уголовное дело о квартирной краже в городе Отрадное.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло днем 16 ноября. Гражданин, работающий старшим бухгалтером коммерческой фирмы, рассказал, что кто-то, путем подбора ключей к двери, проник в его квартиру в доме №10 по улице Гагарина, откуда украл 102 тыс. рублей и ювелирные изделия. Общая сумма материального ущерба составила 380 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье уголовного кодекса «Кража». Злоумышленник разыскивается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры зубного техника на Кибальчича украшения и ноутбук.