В Лигово час тушили гаражи в кооперативе «Дружба»

В Красносельском районе Северной столицы спасатели тушили гаражный кооператив «Дружба». Он вспыхнул сегодня утром, 18 ноября, в станционном поселке Лигово.

Соответствующий сигнал поступил сотруднику части в 6:24. К месту происшествия примчались 12 человек на трех единицах спецтехники. Два гаража горели на площади 8 «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, огнеборцы боролись с пламенем меньше часа. За 50 минут возгорание удалось полностью потушить.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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