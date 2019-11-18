ДТП и ремонт дороги: водители на ЗСД жалуются на большую пробку

Водители недовольны, что а платной дороге приходится стоять в пробках. Фото: vk.com/spb_today

Водители недовольны, что а платной дороге приходится стоять в пробках. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром в Северной столице на ЗСД образовалась большая пробка. По словам очевидцев, на участке произошло ДТП, а также закрыты две полосы из-за дорожных работ.

В понедельник, 18 ноября, на ЗСД дорога «покраснела» от собравшейся пробки. Пользователи также рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», что участниками аварии стали три автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что один из них попытался протиснуться между ограждением и авто, однако завершить маневр водителю не удалось.

«Заплати денег и стой в пробке», — жалуются на происходящее автолюбители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающих гаражах. Они вспыхнули в кооперативе «Дружба». Пожарным удалось потушить огонь за 50 минут.