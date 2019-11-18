Уроженец Татарстана выкинул пистолет и попытался скрыться от полиции, но был задержан

Правоохранители Красносельского районе задержали мужчину, который выкинул пистолет и попытался скрыться от полицейских.

Как стало известно gazeta.spb.ru, поздним вечером 16 ноября возле мусорной площадки был найден пистолет, который выбросил неизвестный мужчина. Его хотели задержать, но он оказал неповиновение полиции и попытался скрыться.

Позже его смогли задержать и доставить в отдел полиции. Оказалось, что задержанный 46-летний мужчина является уроженцем Татарстана и имеет судимость.

Пистолет был изъят и отправлен на экспертизу, в ходе которой стало понятно, что пистолет произведен в 1908 году за рубежом и является пригодным для стрельбы.

Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти прохожий с пистолетом разнял драку, а потом сдался полиции.