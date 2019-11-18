В Москве полыхает склад с газовым оборудованием, здания в округе эвакуируют

На западе Москвы загорелся склад с газовым оборудованием. Внутри находятся автомобили, а также кислородные и пропановые баллоны. Раздаются взрывы.

Как сообщает РЕН ТВ, сейчас площадь пожара в складском помещении составляет порядка 600 квадратных метров. Также существует угроза распространения огня на соседние здания. Людей в районе пожара уже эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте работают не менее 30 пожарных расчетов. Для тушения огня могут привлечь авиацию. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни женщины и двух маленьких детей. Бригада пожарных была на месте через 2 минуты после звонка. Им удалось эвакуировать женщину, которая уже была мертва, и двоих малолетних детей, которые скончались по пути в больницу.