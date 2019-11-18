Пожар в частном доме Новосибирской области унес жизни женщины и двух маленьких детей

В Новосибирской области в городе Болотное вспыхнул частный дом. В результате пожара погибли женщина и двое маленьких детей.
Все произошло сегодня утром, 18 ноября. Соответствующий сигнал поступил дежурному части в 6:16 (02:16 по московскому времени). К месту происшествия незамедлительно примчались 17 спасателей на шести спецмашинах.
Как сообщил Телеканал 360, бревенчатый дом полыхал на площади 24 квадратных метров. Бригада пожарных была на месте через 2 минуты после звонка. В результате им удалось эвакуировать женщину, которая уже была мертва, и двоих детей. По пути в больницу 2 и 4-летние малыши скончались.
Пожарные боролись с огнем чуть больше часа. Пламя повредило веранду и крышу постройки. При каких обстоятельствах произошло возгорание, неизвестно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей бытовке. В ней жили строители из Киргизии.