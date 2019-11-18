Умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

В Петербурге скончался старейший артист балета Мариинского театра Владимир Лопухов. Ему было 75 лет.

Артист ушел из жизни 17 ноября после продолжительной болезни. Информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее.

«Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким», — отмечается в сообщении на сайте театра.

Владимир Лопухов родился 23 ноября 1943 года в Оренбурге. Окончил Ленинградское хореографическое училище имени А.Я. Вагановой, с 1964 года работал в Мариинском театре. Некоторое время преподавал и ставил балетные спектакли в Венесуэле.

Артист также несколько раз появился на киноэкране, исполнив роли в фильма-спектаклях «Орестея», «Испанские миниатюры» и «Душой исполненный полет».