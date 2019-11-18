Недолив топлива на российских АЗС в разы превышает норму

На российских АЗС недолив топлива превышает норму в два-три раза.

По данным Минпромторга, в Центральном федеральном округе зафиксирован недолив от 50 до 90 мл на 10 л топлива при норме в 25 мл, сообщает ТАСС.

«При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — отметили в ведомстве.

В соответствии с данными общественного контроля, недолив отмечен на двух третях АЗС.

Отметим, что штраф за недолив бензина составляет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Ранее Росстандарт сообщил, что будет проводить контрольные закупки на недолив топлива. Соответствующий законопроект планирует внести правительство РФ.

По словам руководителя ведомства Алексея Абрамова, сейчас разрабатывается новый метод проверки АЗС. Специалисты будут проверять не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему. В том числе установят связь устройства с оператором за кассой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росстандарт составил статистику, результаты которой показали, что на каждой пятой АЗС в России недоливают топливо.