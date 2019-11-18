МВД раскрыло суммарный ущерб от коррупционных преступлений в этом году

За прошедший год в России было выявлено 18,4 тыс. коррупционных преступлений, сообщил замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

Как сообщает «Интерфакс», общий ущерб от выявленных в стране коррупционных преступлений превысил 100 млрд рублей, из которых 27 млрд были возмещены. Более 5 тыс. преступлений совершены в крупном и особо крупном размере.

Правоохранительные органы завершили расследования по 15 тыс. преступлений, из которых 1,6 тыс. были совершены группой лиц по предварительному сговору, а 632 — в составе организованной группы.

Севастьянов отметил, коррупция разрушительно влияет на эффективность деятельности органов госвласти, а также на принимаемые ими решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КС разрешил изымать имущество у друзей и родственников коррупционеров.