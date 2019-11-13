КС разрешил изымать имущество у друзей и родственников коррупционеров

Конституционный суд (КС) России признал законным изъятие имущества у граждан, которые не способны доказать законность его приобретения.

Такое решение КС вынес по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По решению Никулинского суда, у родственников коррупционера еще в 2017 году изъяли имущество общей стоимостью 9 миллиардов рублей. Однако неоднозначность решения КС в том, что родственная или иная близкая связь между подозреваемым в коррупции и лицом, которому он якобы передал незаконно приобретенное имущество, является достаточным аргументом для отчуждения этого имущества в пользу государства.

При этом доказывать сам факт передачи, получается, не обязательно.

Несмотря на антикоррупционную направленность нового, «отбирательного», как пишет РБК, права, специалисты считают, что оно может привести к новому развитию злоупотребления полномочиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-полковник полиции Захарченко признан опасным для общества.