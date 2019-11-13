Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих и склонным к побегу

Экс- полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который осужден за взяточничество,присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Такую меру применили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима.

С появлением нового статуса будет усилен контроль и появится ряд других ограничений, сообщает «Коммерсант».

Его адвокат предположила, что введение статуса связано с полученной от ФСБ оперативной информации. По ее словам, Захарченко не сопротивлялся правоохранителям, а также не пытался скрыться.

Напомним, суд постановил приговорить Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, а также к штрафу в 117 млн руб. Кроме того, суд лишил его госнаград, звания полковника полиции и запретил ему на два года работать на руководящих должностях в госорганах.

При обыске в 2016 году у Захарченко нашли наличные на $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб., затем у него и у его окружения обнаружили многочисленные квартиры, автомобили и другое имущество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ. Черкалина и еще нескольких бывших сотрудников спецслужб задержали в конце апреля. Его обвиняют в получении взяток на сумму в $850 тыс.