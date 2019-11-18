Мертвого мужчину с ремнем на шее нашли возле Медного озера

Мертвый человек лежал на обочине, а его шея была стянута ремнем. Фото: pixabay

Мертвый человек лежал на обочине, а его шея была стянута ремнем. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области местный житель наткнулся на труп мужчины, на шее которого был затянут поясной ремень.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы о замеченном трупе сообщил пожилой житель Сертолово. Он обнаружил его неподалеку СНТ «Отдых» и Медного озера. Мертвый человек лежал на обочине, а его шея была стянута ремнем.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Неве плавал труп мужчины в двух штанах и тельняшке. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента дела.