Полицейские задержали группу серийных угонщиков, орудовавших в Петербурге

Полицейские задержали группу серийных угонщиков, орудовавших в Петербурге
Полицейские устанавливаю иные эпизоды их противоправной деятельности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемых в серии краж автомобилей. За пять дней злоумышленники совершили пять краж.

Подозреваемых удалось поймать на территории промзоны в субботу, 16 ноября. В результате оперативно-следственных мероприятий мужчин в возрасте от 35 до 44 лет изобличили в кражах легковых авто, кроссоверах и фургона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, злоумышленники действовали с 11 по 16 ноября. За указанный период они совершили пять краж в Кировском, Невском, Пушкинском и Петродворцовом районах Петербурга.

На территории Ленобласти были обнаружены похищенные Land Rover, KIA Sportage, KIA Sorento, Ford Transit и KIA Optima. Уголовные дела были возбуждены по факту краж.

В настоящее время сотрудники правопорядка устанавливают иные эпизоды их незаконной деятельности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нахождении трупа. Его обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти.

автокража ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти злоумышленник
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