Безработный житель Петербурга угнал Mercedes за 300 тысяч рублей

В Петербурге задержан подозреваемый в угоне автомобиля Mercedes ML 320 2000 года выпуска. Им оказался 39-летний рецидивист, сообщили в главке МВД по городу и области.

Автоугон был совершен ночью 15 ноября от дома №56 по Большому проспекту, где иномарка была припаркована. Стоимость угнанной машины оценивается в 300 тысяч рублей.

Задержать его удалось днем 17 ноября на Санкт-Петербургском шоссе. Сотрудники ГИБДД решили остановить подозрительное авто, однако водитель проигнорировал требование инспектора и рванул в сквер неподалеку от мемориального комплекса «Приморский» в Петергофе. Там злоумышленник бросил автомобиль и попытался сбежать, однако был пойман через несколько минут правоохранителем.

Возбуждено уголовное дело. Ранее задержанный был судим за кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали группу серийных угонщиков, орудовавших в Петербурге.