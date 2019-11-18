Петербуржец украл из бюджета МО «Народный» 1,5 миллиона рублей

Четыре года условного лишения свободы получил мошенник, похитивший из муниципального бюджета полтора миллиона рублей.

Такое решение огласил Куйбышевский районный суд в понедельник, 18 ноября. Мужчина признан виновным в хищении бюджетных средств, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. При этом обвиняемый предоставил положительные характеристики от множества людей: с мест работы, родных и даже соседей.

Отмечается, что мошенник возместил убытки потерпевшему. Однако подробности дела не разглашаются. Суд также обязал виновного оплатить ущерб, причиненный бюджету МО «Народный».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что преподаватель петербургской ветеринарной академии получил условный срок за взятки от студентов. Учащаяся передала заведующему кафедрой «Биологии, экологии и гистологии» 11 тысяч рублей в обмен на хорошую оценку.