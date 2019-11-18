Сотрудники ГИБДД пустили бумажные кораблики по Неве в память о погибших в ДТП детях

Сотрудники ГИБДД пустили бумажные кораблики по Неве в память о погибших в ДТП детях
Всего было запущено 18 бумажных корабликов. Фото: Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники Госавтоинспекции, совместно со священнослужителями Храма Святой Троицы, пустили по Неве 18 бумажных корабликов в память о детях, погибших в автокатастрофах.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону, правоохранители, священнослужители и прихожане собрались на проспекте Обуховской Обороны, чтобы запустить по главной реке Петербурга 18 бумажных корабликов. Именно столько детей погибли в ДТП в этом году в Петербурге и Ленобласти.

Мероприятие прошло в рамках Дня памяти жертв ДТП. Всего в регионе за прошедшие месяцы этого года в автомобильных авариях погибли 503 человека и еще 10 тысяч человек пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла панихида в память о жертвах теракта над Синаем. Богослужение началось ранним утром. Почтить память жертв пришли их родственники и близкие. Многие из них принесли фотографии погибших.

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