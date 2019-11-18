Суд Петербурга вынес приговор по делу об избиении сотрудников скорой помощи

Суд Петербурга вынес приговор по делу об избиении сотрудников скорой помощи
Подсудимый раскаялся и принес свои извинения. Фото: Pixabay

Суд приговорил жителя Петербурга к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10 процентов в доход государства за избиение сотрудников скором помощи.

Суд установил, что 08 августа 2019 года Здобнов, находясь у д. 11 корп. 1 по ул. Черкасова избил сотрудников скорой помощи в ответ на предпринятые докторами меры к оказанию ему медицинской помощи, стал наносить им побои. Повреждения, полученные медработниками, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью. Подсудимый раскаялся и принес свои извинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врачи скорой помощи приехали по вызову в один из домов на Гаванской улице Василеостровского района Петербурга, для оказания медицинской помощи. Там их встретил мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Помощь оказать не получилось, поскольку местный житель ударил кулаком по лицу врача.

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Суд Петербурга вынес приговор по делу об избиении сотрудников скорой помощи
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