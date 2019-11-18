В Петербурге запустят «Автобус милосердия» для помощи бездомным

В Петербурге запустят «Автобус милосердия» для помощи бездомным
Из автобуса бездомным будут раздавать горячую еду и одежду. Фото: vk.com/charityhospital

В Петербурге вышел на маршрут «Автобус милосердия», сотрудники которого будут оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным зимой.

В автобусе установлен отопитель, бактерицидный облучатель, рециркулятор и складная решетка.

Из автобуса бездомным будут раздавать горячую еду и одежду.

«Автобус Милосердия» — совместный проект Благотворительной Больницы и православного сообщества «Кинония».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы хотят сделать центр круглогодичным, но для этого необходима приличная сумма.В группе “ВКонтакте” благотворительная организация “Ночлежка” объявила о сборе средств на всесезонный центр для бездомных людей. Его планируют разместить у дома 8 на проспекте Девятого января.

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