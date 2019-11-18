Петербуржцев, спасших детей из тонущего автомобиля в Фонтанке, представят к наградам

Спасших пожилого мужчину с двумя маленькими детьми из автомобиля, который вылетел в Фонтанку и начал тонуть, двоих прохожих представят к наградам.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Петербургу и Ленинградской области, руководство ведомства проконтролирует вопрос о награждении двоих горожен за спасение тонущих пассажиров автомобиля.

Как сообщалось ранее, авария произошла в субботу, 16 ноября, на набережной Фонтанки. Автомобиль, за рулем которого находился пожилой мужчина, а в салоне были 9-летний мальчик и 5-месячная девочка вылетел в реку и начал тонуть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец рассказал, как спасал детей и дедушку из Фонтанки. По его словам, он забрал у мужчины автолюльку с младенцем и доплыл до парапета, где ребенка подняли на тросе. Затем, с помощью еще одного неравнодушного прохожего и водителя «Рено», мужчины вытащили на берег мальчика.