Петербуржцев, спасших детей из тонущего автомобиля в Фонтанке, представят к наградам

Петербуржцев, спасших детей из тонущего автомобиля в Фонтанке, представят к наградам
Прохожий спас утопающих. Фото: https://vk.com/spb_today

Спасших пожилого мужчину с двумя маленькими детьми из автомобиля, который вылетел в Фонтанку и начал тонуть, двоих прохожих представят к наградам.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Петербургу и Ленинградской области, руководство ведомства проконтролирует вопрос о награждении двоих горожен за спасение тонущих пассажиров автомобиля.

Как сообщалось ранее, авария произошла в субботу, 16 ноября, на набережной Фонтанки. Автомобиль, за рулем которого находился пожилой мужчина, а в салоне были 9-летний мальчик и 5-месячная девочка вылетел в реку и начал тонуть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец рассказал, как спасал детей и дедушку из Фонтанки. По его словам, он забрал у мужчины автолюльку с младенцем и доплыл до парапета, где ребенка подняли на тросе. Затем, с помощью еще одного неравнодушного прохожего и водителя «Рено», мужчины вытащили на берег мальчика.

автомобиль упал в фонтанку мчс награда новости спб петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Елин рассказал о дополнительных расходах бюджета на 2020 год
Прокурор просит о пожизненном сроке для фигурантов дела о теракте в метро ...
Транспортную развязку ЗСД построит миллиардер Букато
Больницы и поликлиники Ленобласти переходят на электронные медкарты
В Петербурге установят мемориальную доску памяти хирурга Анатолия Гранова
Депутаты предложат вернуть выборы ректоров СПбГУ и МГУ
Юрий Жирков может пропустить матч с Сан-Марино
Иностранец отправится в колонию Петербурга на 4 года за попытку продажи ...