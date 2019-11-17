Петербуржец рассказал, как спасал детей и дедушку из Фонтанки

В Петербурге Renault Logan, с четырьмя пассажирами в салоне, съехал в Фонтанку. Среди попавших в воду было двое детей. Выбраться невредимыми пострадавшим помог прохожий.

По словам мужчины, у него не было времени на размышления. Он лишь увидел, что мужчина в реки просит помощи и кричит, что вместе с ним находятся дети. Молодой человек понял, что пожилой водитель не справится в одиночку и прыгнул в Фонтанку.

Как рассказал герой телеканалу РЕН ТВ, он забрал у мужчины автолюльку с младенцем и доплыл до парапета, где ребенка подняли на тросе. Затем, с помощью еще одного неравнодушного прохожего и водителя «Рено», мужчины вытащили на берег мальчика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что находившийся за рулем Renault Logan атаман Игорь Чипизубов рассказал о причинах падения автомобиля в реку.