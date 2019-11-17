Водитель упавшего в Фонтанку авто рассказал о причинах происшествия

Водитель упавшего в Фонтанку авто рассказал о причинах происшествия
Прохожий спас утопающих. Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, 16 ноября попавшей в воды Фонтанки, объяснил причины страшного инцидента.

Как выяснилось, 56-летний водитель Renault Logan действительно не справился с управлением: мужчина перепутал педали газа и тормоза, пишет РИА Новости. Вследствие этого автомобиль просто съехал в реку, вместе с четырьмя находившимися внутри пассажирами, среди которых был ребенок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности дорожно-транспортного происшествия. «Рено» оказался в воде неподалеку от дома №34 по набережной реки Фонтанки. Пострадавшим удалось выбраться из тонувшего автомобиля. Спастись людям помог неравнодушный горожанин, прыгнувший в реку. В итоге обошлось без серьезных травм, однако ребенок получил переохлаждение. Автомобиль достанут из реки при помощи крана.

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