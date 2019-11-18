Петербуржец лишился внедорожника из-за миллионных долгов

Во время рейда был выявлен внедорожник Kia Sportage, принадлежащий жителю города, не исполняющему решения суда о взыскании с него кредитной задолженности на сумму около 3 миллионов рублей. Фото: Pixabay

Во время рейда был выявлен внедорожник Kia Sportage, принадлежащий жителю города, не исполняющему решения суда о взыскании с него кредитной задолженности на сумму около 3 миллионов рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге во время рейда на парковках города выявлен и изъят автомобиль, принадлежащий должнику с крупным кредитным долгом. Машина будет реализована в счет погашения задолженности.

Совместный рейд судебных приставов мобильной группы «Поток» и сотрудников налоговой службы прошел на парковках крупных городских торгово-развлекательных центров, сообщили gazeta.spb.ru в управлении ФССП России по Петербургу. С помощью аппаратно-программного комплекса «Поток-Д» на предмет наличия задолженностей у владельцев транспортных средств было проверено около 500 автомобилей. Водителям-должникам были вручены требования явки на прием, разъяснены последствия неисполнения судебных решений и актов иных органов. Также во время рейда был выявлен внедорожник Kia Sportage, принадлежащий жителю города, не исполняющему решения суда о взыскании с него кредитной задолженности на сумму около 3 миллионов рублей.

Судебный пристав-исполнитель применила комплекс мер, направленных на исполнение решения суда, в том числе вынесла ограничение права на выезд за пределы РФ. Но решение суда должником не было исполнено. Автомобиль неплательщика был внесен в базу данных аппаратно-программного комплекса «Поток-Д». Во время рейда выявленный автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку для дальнейшей реализации в счет погашения долга. Теперь владельцу транспортного средства предстоит оплатить еще и услуги эвакуатора и автостоянки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за шесть месяцев 2019 года судебные приставы поймали на дорогах Петербурга 12 тысяч должников.