Депутаты предложат вернуть выборы ректоров СПбГУ и МГУ

Депутаты Петербурга выступили за возврат выборности ректоров в Санкт-Петербургском и Московском государственных университетах. Инициативу предварительно поддержали восемь парламентариев.

К сторонникам инициативы присоединился представитель фракции»Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский.

«Ректор любого университета — это не чиновник, которого президент может назначать и может снять, это руководитель учебного заведения. Когда ректор выбран собственными сотрудниками, он отвечает перед ними. Но когда он назначен президентом, он, наверное, больше внимания будет уделять тому, как хорошо он выглядит перед ним. Это неправильно», — отметил Вишневский в разговоре с корреспондентом gazeta.spb.ru.

Парламентарий добавил, что сторонники возврата выборов есть среди преподавателей СПбГУ. Инициатива неоднократно обсуждалась и поддерживается в научном сообществе, подчеркнул Вишневский.

Проект поправок в федеральный закон, направленных на возврат выборности ректоров СПбГУ и МГУ, разработал депутат Максим Резник. Сейчас документ находится в стадии получения юридического заключения.

Законопроект предлагает исключить из федерального закона норму, по которой ректоров СПбГУ и МГУ назначают решением президента РФ. Правом выбора предлагают наделить ученые советы. Сейчас подобная система действует во многих университетах.

Как рассказал gazeta.spb.ru Максим Резник, инициативу предварительно поддержали 90% его избирателей. После получения юридического заключения она будет рассмотрена парламентом.

«Выборы ректора — это естественная история. Она существовала в нашей стране во все времена и при самых разных режимах», — подчеркнул депутат.

Напомним, в Госдуме РФ рассматривают поправку, которая позволит президенту России продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ бесконечно.