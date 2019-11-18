Медведев хочет продлить контракт с Кокориным весной

Гендиректор клуба отметил, что футболист «мечтает играть за «Зенит».

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Об Александре Кокорине генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев поговорил с изданием «Спорт-Экспресс». Он отметил, что переговоры с футболистом проведут весной 2020 года. По крайне мере, пока что и «Зенит», и Кокорин хотят сотрудничать. Медведев надеется, что у игрока все впереди и что он слов на ветер не бросает.

«Он сказал, что мечтает играть за «Зенит» и завершить здесь карьеру»,

— поделился Медведев.

Напоминаем, что недавно футболист вышел из тюрьмы по УДО. Сейчас он тренируется самостоятельно и готовиться к выходу на поле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, когда Кокорин вернется в «Зенит». Тренер заявил, что сразу же после освобождения Кокорина из заключения, где он провел около года, тренер позвонил ему с предложением вернуться в петербургский клуб.