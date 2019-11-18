Петербурженка после инсульта в Турции описала, каково находиться в коме

Она заверила, что нет никакого коридора со светом в конце.

Об этом стало известно 18 ноября. Обо всем 31-летняя Кира Шиловская рассказала 78.ru. Женщина наконец вышла из комы, но все еще находится в больнице под наблюдением врачей. Сейчас у петербурженки есть некоторые проблемы с координацией и речью, но в целом Шиловская чувствует себя хорошо. По предварительным данным, реабилитация будет длиться полгода. Шиловская, говоря о коме, отметила, что не видела никакого коридора со светом в конце, который все себе представляют из-за фильмов.

Женщина заверила, что больше не хочет ехать в Турцию. В следующий раз она поедет в Крым – либо на машине, либо на поезде, так как летать ей пока нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за первые двое суток на поезда в Крым и обратно продано более 10 тыс. билетов. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей.